ميقاتي من بكركي : استغرب ما ورد عن لسان وزير الدفاع اليوم .. ولكن يبدو انه اوعز له لتغيير آرائه

استغرب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعد لقائه البطريرك الراعي في بكركي ما ورد عن لسان وزير الدفاع موريس سليم اليوم .

وقال ميقاتي : " استغرب ما ورد عن لسان وزير الدفاع اليوم حيث ان اجتماع امس انتهى ودياً ولكن يبدو ان الوزير اوعز له لتغيير آرائه".

وقال ميقاتي بعد اللقاء : "سعدت بلقاء صاحب الغبطة وتمنيت له ميلادا مجيدا وعاما سعيدا .تبادلنا الحديث بشأن العديد من المواضيع لا سيما الاوضاع التي يمر بها البلد وكيفية معالجتها. والمعالجة الاساسية برأي صاحب الغبطة وبرأيي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية لاعادة الانتطام العام الى البلد، وهذا الموضوع هو في رأس الاولويات وبداية الحل، خصوصا وأنه في الفترة الزمنية الماضية، دلت كل المؤشرات على اعادة انطلاق البلد من كل النواحي. ليس صعبا جدا ان يعود لبنان الى عافيته في أسرع مما نتوقع ، ولكن الحل يبدأ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. "





وتابع ميقاتي : "تحدثت مع صاحب الغبطة عن الوضع الحكومي وأكدت له ان هدفنا، منذ بداية الشغور في سدة الرئاسة، والى حين انتخاب رئيس جديد، ليس الاستئثار او السيطرة او اخذ صلاحيات رئيس الجمهورية، بل ان نقوم بالعمل المطلوب لتسيير امور الوطن والمواطنين، خاصة وأن الجميع بشهدون بأننا نحرص على التوازن الوطني وصيانته وعلى حقوق كل مكوّنات الشعب اللبناني والمجتمع اللبناني."

ولفت ميقاتي الى انه اكد للراعي خلال اللقاء "ان الحل موجود وهو في تنفيذ القرارات الدولية، من "اتفاقية الهدنة" بين لبنان والعدو الاسرائيلي، والقرار 1701، وكل القرارات الدولية، ونحن على استعداد للالتزام بالتنفيذ شرط ان يلتزم الجانب الاسرائيلي وينسحب، حسب القوانين والقرارات الدولية، من الاراضي المحتلة. وفي هذه المناسبة عبرت لصاحب الغبطة عن تقديري لزيارته الى الجنوب للاطلاع على اوضاع الاهالي. ونحن نتابع هذا الملف ونساعد قدر المستطاع الذين لا يرالون في ارضهم او الدين نزحوا الى مناطق اخرى."

وشدد ميقاتي على ان "الجيش هو لجميع اللبنانيين ويعبّر بادائه عن وجوده في كل مكان ووقت لخدمة لبنان. كما تطرقنا الى الملابسات التي أحاطت بموضوع التمديد لقائد الجيش وكيف ان النتيجة كانت جيدة لمصلحة الاستقرار داخل المؤسسة العسكرية."

وتاع: "تطرقنا الى زيارة معالي وزير الدفاع بالامس الى السرايا، وأستغرب استغرابا كاملا ما ورد على لسانه اليوم، فالاجتماع الذي بدأ متوترا انتهى وديا وعلى اتفاق، وكان هناك شهود على ذلك، ولكن يبدو ان الوزير أوعز له بتغيير ارائه بعد الاجتماع كما ورد في الصحف، وانا اعرف من أوعز له، لان ما حصل خلال الاجتماع مغاير للحديث الذي ادلى به ليلا. "