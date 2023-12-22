الاحتلال يكثف عدوانه على البلدات والقرى الجنوبية الحدودية

الاحتلال يكثف عدوانه على البلدات والقرى الجنوبية الحدودية

كثف الاحتلال الاسرائيلي عدوانه منذ ساعات الصباح على عدد من القرى الجنوبية ، حيث قصفت مدفعيته وسط بلدة رب ثلاثين اذ سقطت القذائف بين المنازل من دون وقوع اصابات، فيما نفذ الطيران الحربي المعادي ثلاث غارات على منطقة اللبونة ورأس الناقورة بالقرب من مركز للجيش اللبناني إضافة الى قصف مدففعي طال بلدات عيتا الشعب وطيرحرفا وراميت ووادي حامول .

واعلنت اذاعة جيش الاحتلال إطلاق أربع وعشرين صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الغربي ، و استهدفت الصواريخ مواقع بين مستوطنتي زرعيت وشتولا، في الجليل الأعلى.

كما دوت "صفارات الإنذار في مستوطنات الشمال عند الحدود مع جنوب لبنان"، فيما افادت وسائل اعلام العدو عن سقوط صاروخ قرب نهاريا في الشمال دون دوي صفارات الإنذار.

وكان العدو الإسرائيلي استهدف فجر اليوم من مواقعه في بركة ريشة، بالقصف المدفعي المتقطع أطراف بلدة عيتا الشعب، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع فوق القرى المتاخمة للخط الازرق وصولا الى منطقة صور.