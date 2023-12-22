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محليات

الاحتلال يكثف عدوانه على البلدات والقرى الجنوبية الحدودية

2023-12-22 | 03:06
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الاحتلال يكثف عدوانه على البلدات والقرى الجنوبية الحدودية
الاحتلال يكثف عدوانه على البلدات والقرى الجنوبية الحدودية

الاحتلال يكثف عدوانه على البلدات والقرى الجنوبية الحدودية

كثف الاحتلال الاسرائيلي عدوانه منذ ساعات الصباح على عدد من القرى الجنوبية ، حيث قصفت مدفعيته وسط بلدة رب ثلاثين اذ سقطت القذائف بين المنازل من دون وقوع اصابات، فيما نفذ الطيران الحربي المعادي ثلاث غارات على منطقة اللبونة ورأس الناقورة بالقرب من مركز للجيش اللبناني إضافة الى قصف مدففعي طال بلدات عيتا الشعب وطيرحرفا وراميت ووادي حامول  .
 
واعلنت اذاعة جيش الاحتلال إطلاق أربع وعشرين  صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الغربي ، و استهدفت الصواريخ مواقع بين مستوطنتي زرعيت وشتولا، في الجليل الأعلى.
كما دوت "صفارات الإنذار في مستوطنات الشمال عند الحدود مع جنوب لبنان"، فيما افادت وسائل اعلام العدو عن سقوط صاروخ  قرب نهاريا في الشمال دون دوي صفارات الإنذار.
وكان العدو الإسرائيلي استهدف فجر اليوم من مواقعه في بركة ريشة، بالقصف المدفعي المتقطع أطراف بلدة عيتا الشعب، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع فوق القرى المتاخمة للخط الازرق وصولا الى منطقة صور.
 
الاحتلال يكثف عدوانه على البلدات والقرى الجنوبية الحدودية

محليات

الاحتلال

جنوب لبنان

مستوطنات

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حزب الله: استهدفنا عند الساعة 9:35 من صباح اليوم ثكنة ‏شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة
حزب الله : استهدفنا صباح اليوم ‏تجمعات جنود ‏العدو في محيط ثكنة شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققنا إصابات مباشرة‏

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ما جديد ملفي الفساد في هيئة إدارة السير فرعي الدكوانة والأوزاعي؟
07:55

ما جديد ملفي الفساد في هيئة إدارة السير فرعي الدكوانة والأوزاعي؟

أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي أميرة شحرور والمستشارين جوزف تامر وهبة هاشم قرارين اتهاميين في ملفي الفساد في هيئة ادارة السير مصلحة تسجيل السيارات النافعة فرعي الدكوانة والاوزاعي.

07:55

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أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي أميرة شحرور والمستشارين جوزف تامر وهبة هاشم قرارين اتهاميين في ملفي الفساد في هيئة ادارة السير مصلحة تسجيل السيارات النافعة فرعي الدكوانة والاوزاعي.

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