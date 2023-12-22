مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي د. جهاد سعادة لـ #الجديد : حالة جرب وصلتنا من مريض الى طوارئ المستشفى منذ 20 يوماً وقد اتخذنا كل الاحتياطات اللازمة وانتقلت العدوى من المريض الى شخص في المستشفى وقد توقفت الامور عند هذا الحد اذ اعطينا اللقاحات لكل

مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي د. جهاد سعادة لـ #الجديد : حالة جرب وصلتنا من مريض الى طوارئ المستشفى منذ 20 يوماً وقد اتخذنا كل الاحتياطات اللازمة وانتقلت العدوى من المريض الى شخص في المستشفى وقد توقفت الامور عند هذا الحد اذ اعطينا اللقاحات لكل العاملين بالمستشفى وانتهى الامر ولم يعد هناك اي حالة مصابة