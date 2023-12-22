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محليات

مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي د. جهاد سعادة لـ #الجديد : حالة جرب وصلتنا من مريض الى طوارئ المستشفى منذ 20 يوماً وقد اتخذنا كل الاحتياطات اللازمة وانتقلت العدوى من المريض الى شخص في المستشفى وقد توقفت الامور عند هذا الحد اذ اعطينا اللقاحات لكل

2023-12-22 | 03:51
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مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي د. جهاد سعادة لـ #الجديد : حالة جرب وصلتنا من مريض الى طوارئ المستشفى منذ 20 يوماً وقد اتخذنا كل الاحتياطات اللازمة وانتقلت العدوى من المريض الى شخص في المستشفى وقد توقفت الامور عند هذا الحد اذ اعطينا اللقاحات لكل
مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي د. جهاد سعادة لـ #الجديد : حالة جرب وصلتنا من مريض الى طوارئ المستشفى منذ 20 يوماً وقد اتخذنا كل الاحتياطات اللازمة وانتقلت العدوى من المريض الى شخص في المستشفى وقد توقفت الامور عند هذا الحد اذ اعطينا اللقاحات لكل

مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي د. جهاد سعادة لـ #الجديد : حالة جرب وصلتنا من مريض الى طوارئ المستشفى منذ 20 يوماً وقد اتخذنا كل الاحتياطات اللازمة وانتقلت العدوى من المريض الى شخص في المستشفى وقد توقفت الامور عند هذا الحد اذ اعطينا اللقاحات لكل العاملين بالمستشفى وانتهى الامر ولم يعد هناك اي حالة مصابة

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مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي د. جهاد سعادة لـ #الجديد : حالة جرب وصلتنا من مريض الى طوارئ المستشفى منذ 20 يوماً وقد اتخذنا كل الاحتياطات اللازمة وانتقلت العدوى من المريض الى شخص في المستشفى وقد توقفت الامور عند هذا الحد اذ اعطينا اللقاحات لكل

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ما جديد ملفي الفساد في هيئة إدارة السير فرعي الدكوانة والأوزاعي؟
07:55

ما جديد ملفي الفساد في هيئة إدارة السير فرعي الدكوانة والأوزاعي؟

أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي أميرة شحرور والمستشارين جوزف تامر وهبة هاشم قرارين اتهاميين في ملفي الفساد في هيئة ادارة السير مصلحة تسجيل السيارات النافعة فرعي الدكوانة والاوزاعي.

07:55

ما جديد ملفي الفساد في هيئة إدارة السير فرعي الدكوانة والأوزاعي؟

أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي أميرة شحرور والمستشارين جوزف تامر وهبة هاشم قرارين اتهاميين في ملفي الفساد في هيئة ادارة السير مصلحة تسجيل السيارات النافعة فرعي الدكوانة والاوزاعي.

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