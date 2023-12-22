ما جديد ملفي الفساد في هيئة إدارة السير فرعي الدكوانة والأوزاعي؟

أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي أميرة شحرور والمستشارين جوزف تامر وهبة هاشم قرارين اتهاميين في ملفي الفساد في هيئة ادارة السير مصلحة تسجيل السيارات النافعة فرعي الدكوانة والاوزاعي.

واتهمت بموجبهما رئيس مصلحة وقسم وموظفين بجناية وجنح تقاضي الرشاوى والقيام بأعمال منافية للوظيفة العامة والحصول على منافع شخصية من معاملات الإدارة والإثراء غير المشروع

جرائم المواد 351و 352و 361 و 364 من قانون العقوبات و14 من القانون 189/2020 وكذلك معقبي معاملات بذات الجناية على خلفية اقدامهم على منح موافقات مسبقة للأرقام المميزة للوحات تسجيل السيارات تجاوز عددها المئات ومنح دفاتر سوق دون اخضاع المرشحين لاختبار القيادة علما ان قرارا ثالثا بموضوع فساد النافعة فرع الأوزاعي صدر بتاريخ سابق.