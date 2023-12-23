بالفيديو - العاصفة المناخية تُغرق لبنان.. ونهر جارف عند تقاطع الدورة - الكرنتينا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن "عشرات السيارات غرقت في نهر جارف عند تقاطع الدورة - الكرنتينا".

بالفيديو - العاصفة المناخية تُغرق لبنان.. ونهر جارف عند تقاطع الدورة - الكرنتيناhttps://t.co/LGIi5zJhAg pic.twitter.com/C2hL1eXjcZ — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 23, 2023

في السياق، أشارت "الوكالة الوطنية للإعلام" الى أن "الأمطار الغزيرة ادت إلى رفع منسوب نهر كفرحلدا - بساتين العصي في أعالي البترون بشكل كبير فخرج عن مساره واجتاحت مياهه عددا من المطاعم والمقاهي".

كما وأفادت غرفة التحكم المروري بـ "تجمع للمياه داخل نفق بحمدون باتجاه ‎البقاع وتحويل السير الى الطريق المحاذية، تم التواصل مع المعنيين للمعالجة".

ونفذت عناصر الدفاع المدني عددا كبيرا من المهمات التي تنوعت ما بين إنقاذ مواطنين احتجزتهم السيول داخل سياراتهم ومنازلهم وفي أماكن السهر وسحب سيارات وجرف اتربة وصخور عن الطرق وسحب المياه من داخل منازل ومستودعات، نتيجة غزارة المتساقطات التي انهمرت منذ ظهر أمس الجمعة في عدد كبير من المناطق، وتسببت بحدوث فيضانات.

وفي بيان مفصل، "استعانت في منطقة (حارةالست،بدادون، وادي شحرور) استعانت العناصر بجرافة لفتح الطريق وإنقاذ المواطنين المحتجزين داخل سياراتهم بعد أن ارتفع منسوب مياه النهر.

وفي محلة (نهر الغدير، برج البراجنة، حي السلم) تم إنقاذ العديد من المواطنين بسبب فيضان نهر الغدير.

وعلى طريق صيدا القديمة - الريشاني تمكنت العناصر من إنقاذ المواطنين المحتجزين داخل سياراتهم وإعادة فتح الطريق.

وفي بلدة بسابا عملت العناصر على سحب المياه من داخل عدد من المنازل.

وعلى الطريق البحرية الممتدة من نهر الكلب الى جونية نفذت عناصر الدفاع المدني عمليات إنقاذ لمواطنين احتجزوا داخل سياراتهم وتمكنت من إنقاذ ٦٤ تلميذا حاصرتهم السيول داخل باصين في نهر الكلب ونقلت إحدى التلميذات الى المستشفى وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة لتلميذة اخرى.

وفي منطقة كفرحباب عملت العناصر على سحب المياه التي اجتاحت عددا من المستودعات.

وفي منطقة المنصورية - قناطر زبيدة تم سحب المياه من داخل مستودعات وإنقاذ مواطنين احتجزتهم السيول داخل سياراتهم.

وفي برمانا تم سحب المياه من داخل احد المنازل.

وعلى طريق بسكنتا تم إنقاذ مواطنين احتجزتهم الوحول داخل سياراتهم.

وفي بيت شباب تم سحب المياه من داخل مستودع.

في بلدة الزغرين تم سحب المياه من داخل كاراج لتصليح السيارات.

وفي بولونيا تم سحب سيارات احتجزت قرب كنيسة السيدة بسبب تبرك المياه.

وفي القنيطرة تم سحب المياه من داخل احد المحلات التجارية.

وفي محلة الكرنتينا أنقذت عناصر الدفاع المدني المواطنين الذين حوصروا داخل سياراتهم وداخل مباني سكنية واحد الملاهي الليلية وعملت طوال الليل على تأمين السلامة العامة في الموقع وسحب المياه من كافة التفرعات.

وفي منطقة انطلياس عملت العناصر على سحب المياه من داخل مستودع لالواح الثلج.

وخلال ساعات فجر اليوم السبت الواقع في ٢٣-١٢-٢٠٢٣ عملت عناصر الدفاع المدني على تنفيذ المهام التالية :

في زوق مصبح تمكنت عناصر الدفاع المدني من سحب عدد من السيارات التي احتجزت على الطريق المؤدي الى فندق الهوليدي ان بسبب غزارة المتساقطات.

توازيا على جسر كفرشيما عملت العناصر على سحب مواطنين محتجزين داخل سياراتهم.

وعلى طريق دير الحرف،رويسة البلوط،راس المتن استعانت العناصر بالجرافات لإزالة الاتربة والصخور واعادة فتح الطريق.

في محلة الصياد الحازمية عملت العناصر على سحب السيارات التي احتجزت بسبب تبرك المياه وقامت بتحويل مجرى المياه قرب مستشفى قلب يسوع.

وعلى طريق المنصورية عملت العناصر على سحب سيارات عالقة بسبب مخلفات الأمطار من انهيارات ترابية.

في بلدة لحفد بقضاء جبيل انقذت عناصر الدفاع المدني مواطنين محتجزين داخل سياراتهم جراء ارتفاع منسوب مياه النهر .

اما في مزرعة يشوع فقد عملت العناصر على سحب المياه من داخل احد المستودعات، وسحب سيارات محتجزة بسبب غزارة السيول.

وفي الفنار أيضا تم سحب المياه من داخل مستودع.

الى ذلك على طريق دوما كفرحلدا عملت عناصر الدفاع المدني على تسهيل حركة المرور وفتح اقنية مياه الصرف لتخفيض منسوب المياه.

وفي هذه الاثناء تعمل العناصر على سحب المياه من داخل مستشفى قلب يسوع في الحازمية بعدما اجتاحته الفيضانات".