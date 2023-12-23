مولوي طلب من عبود ودرويش تفقد المبنى المنهار في زقاق البلاط والتأكد من سلامة الأبنية المحيطة وفتح الطريق

طلب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي عبدالله درويش تفقد المبنى الذي انهار جزء منه في منطقة زقاق البلاط، والتأكد من سلامة الأبنية المحيطة وفتح الطريق، وكذلك العمل على معالجة آثار العاصفة على الكورنيش في منطقة الروشة والطرقات المحاذية لنهر بيروت.