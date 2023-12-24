حزب الله يستهدف مواربض العدو في ديشون .. والاحتلال يقصف اطراف عيترون وعيتا الشعب

حزب الله يستهدف مواربض العدو في ديشون .. والاحتلال يقصف اطراف عيترون وعيتا الشعب

أصدر حزب الله بياناً جاء فيه : "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (7:30) من صباح يوم ‏الأحد 24-12-2023 مرابض العدو في ديشون بالأسلحة الصاروخية، وأصابتها إصابة مباشرة".

اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق قذائف عدة على مواقعه في مزارع شبعا صباح اليوم في حين سُجل قصفٌ مدفعي معاد على محيط بلدة عيترون الجنوبية .

وكان جيش العدو أطلق الليل الفائت القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق وحلق الطيران الاستطلاعي حتى صباح اليوم فوق قضاء صور.

كما أطلق العدو فجرا من مواقعه المتاخمة لبلدة عيتا الشعب، نيران رشاشاته على اطراف البلدة.

وذكرت وسائل إعلام العدو انه تم "إغلاق الطرق والمفترقات بالإضافة إلى بوابات المستوطنات في منطقة خط الصراع الحدودية مع لبنان بالجليل الغربي بسبب الوضع الأمني."