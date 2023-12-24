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محليات

حزب الله يستهدف مواربض العدو في ديشون .. والاحتلال يقصف اطراف عيترون وعيتا الشعب

2023-12-24 | 02:24
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حزب الله يستهدف مواربض العدو في ديشون .. والاحتلال يقصف اطراف عيترون وعيتا الشعب
حزب الله يستهدف مواربض العدو في ديشون .. والاحتلال يقصف اطراف عيترون وعيتا الشعب

حزب الله يستهدف مواربض العدو في ديشون .. والاحتلال يقصف اطراف عيترون وعيتا الشعب

أصدر حزب الله بياناً جاء فيه : "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (7:30) من صباح يوم ‏الأحد 24-12-2023 مرابض العدو في ديشون بالأسلحة الصاروخية، وأصابتها إصابة مباشرة".
اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق قذائف عدة على مواقعه في مزارع شبعا صباح اليوم في حين سُجل قصفٌ مدفعي معاد على محيط بلدة عيترون الجنوبية.

وكان جيش العدو أطلق الليل الفائت القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق وحلق الطيران الاستطلاعي حتى صباح اليوم فوق قضاء صور.

كما  أطلق العدو فجرا من مواقعه المتاخمة لبلدة عيتا الشعب، نيران رشاشاته على اطراف  البلدة.

 
وذكرت وسائل إعلام العدو انه تم "إغلاق الطرق والمفترقات بالإضافة إلى بوابات المستوطنات في منطقة خط الصراع الحدودية مع لبنان بالجليل الغربي بسبب الوضع الأمني."
حزب الله يستهدف مواربض العدو في ديشون .. والاحتلال يقصف اطراف عيترون وعيتا الشعب

محليات

الاحتلال

عيترون

عيتا الشعب

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الحاج حسن: من يشارك أو يدافع عن كيان الاحتلال فاقد لإنسانيته وشريك في جرائم العدو
حزب الله : استهدفنا عند الساعة 7:30 من صباح اليوم مرابض ‏العدو في ديشون بالأسلحة الصاروخية وأصبناها إصابة مباشرة

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قوى الامن: توقيف احد افراد عصابة تقوم باستئجار سيارات بطرق احتيالية وسرقتها
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قوى الامن: توقيف احد افراد عصابة تقوم باستئجار سيارات بطرق احتيالية وسرقتها

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليّات السلب والسرقة في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدوليّة في وحدة الشرطة القضائيّة حول قيام مجهولين باستئجار سيّارات من شركات ومكاتب تأجير ضمن محافظَتَيْ بيروت وجبل لبنان مُستخدمين بطاقات هويّة مزوّرة، ثمّ يسرقون هذه السيّارات ويهرّبونها لاحقًا إلى خارج الأراضي اللبنانيّة، وأعطيت الأوامر لدوريّات المكتب للقيام بالاستقصاءات والتحريّات لتحديد هويّة الفاعلين وتوقيفهم".

06:47

قوى الامن: توقيف احد افراد عصابة تقوم باستئجار سيارات بطرق احتيالية وسرقتها

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليّات السلب والسرقة في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدوليّة في وحدة الشرطة القضائيّة حول قيام مجهولين باستئجار سيّارات من شركات ومكاتب تأجير ضمن محافظَتَيْ بيروت وجبل لبنان مُستخدمين بطاقات هويّة مزوّرة، ثمّ يسرقون هذه السيّارات ويهرّبونها لاحقًا إلى خارج الأراضي اللبنانيّة، وأعطيت الأوامر لدوريّات المكتب للقيام بالاستقصاءات والتحريّات لتحديد هويّة الفاعلين وتوقيفهم".

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