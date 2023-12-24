بري : رغم حجم الألم وإتساع الجرح.. سيبقى الميلاد ميلاداً للفرح العظيم وشهادة للحق والحقيقة من فلسطين أرض الفداء الى أرجاء المعمورة
بري لمناسبة عيد الميلاد : بالرغم من حجم الألم وإتساع الجرح من كنيسه المهد في بيت لحم الى "المعمدانية" في قطاع غزة وكل الجغرافيا الفلسطينية سيبقى الميلاد ميلاداً للفرح العظيم والرجاء والخلاص وشهادة للحق والحقيقة من فلسطين أرض الفداء الى أرجاء المعمورة
بري : رغم حجم الألم وإتساع الجرح.. سيبقى الميلاد ميلاداً للفرح العظيم والرجاء والخلاص وشهادة للحق والحقيقة من فلسطين أرض الفداء الى أرجاء المعمورة
عشية عيد ميلاد قال رئيس مجلس النواب نبيه بري : "بالرغم من حجم الألم وإتساع الجرح من كنيسه المهد في بيت لحم الى "المعمدانية" في قطاع غزة وكل الجغرافيا الفلسطينية...سيبقى الميلاد ميلاداً للفرح العظيم والرجاء والخلاص ، وشهادة للحق والحقيقة من فلسطين أرض الفداء الى أرجاء المعمورة ."
وختم بري : "مبارك للبنانيين عامة وأبناء الطوائف المسيحية مولد رسول المحبة والكلمة الطيبة وإشراقة الأمل".