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محليات

يزبك: لا تستطيع إسرائيل إخراج أسراها أحياء إلا بالتفاوض كما تريد المقاومة

2023-12-25 | 05:51
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يزبك: لا تستطيع إسرائيل إخراج أسراها أحياء إلا بالتفاوض كما تريد المقاومة
يزبك: لا تستطيع إسرائيل إخراج أسراها أحياء إلا بالتفاوض كما تريد المقاومة

رأى رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك أن "المقاومة اليوم من لبنان إلى فلسطين، إلى اليمن والعراق، إلى إيران، تشكل محورا يجعل اسرائيل عاجزة، وكما قال السيد عباس الموسوي، إسرائيل سقطت، وفعلا اسرائيل سقطت، وهذه هي رؤيتنا، وهذه هي إرادتنا، وبهذه الإرادة سننتصر".

واعتبر يزبك  خلال حفل تأبيني لمناسبة الذكرى السنوية للمربي حكمت عودة في بلدة الخضر، أن "رغم ما يحصل اليوم في غزة من مجازر ودمار، فإننا نرى الشعب صامدا، ويرفع شارة النصر بيديه. الإسرائيلي اليوم يحاول أن يستجدي وقف إطلاق النار بطريقة وأخرى، ولكن المقاومة وحماس ترفض وقف إطلاق النار إلا وفق شروطها، أما الأسرى فلا تستطيع إسرائيل أن تخرجهم أحياء إلا بالتفاوض كما تريد المقاومة".

وختم يزبك: "الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة، يعيش حالة القلق والاضطراب، وفي غزة والضفة الغربية أيضاً، وهم يواجهون اليمن الآن، هؤلاء الابطال بعد تسع سنوات من الحروب لم ينهزموا، وهم الآن حاضرون في مواجهة الكيان الاسرائيلي، عبر مواجهة السفن الاسرائيلية، وقد تطور الأمر الآن إلى مواجهة أي سفينة قد تتجه إلى إسرائيل، مما جعل أمريكا قلقة، وقالت انها سوف تشكل تحالفا في وجه اليمنيين، فخرج السيد عبد الملك الحوثي يقول لهم أنه جاهز لكل الاحتمالات، وهدد الولايات المتحدة الأميركية بضرب البوارج والقواعد الأميركية في المنطقة، هذه هي العظمة، وكل هذا هو من ثمار دماء الشهداء".

يزبك: لا تستطيع إسرائيل إخراج أسراها أحياء إلا بالتفاوض كما تريد المقاومة

محليات

حزب الله

محمد يزبك

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