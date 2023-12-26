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محليات

وزير الدفاع أصدر قراراً بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة

2023-12-26 | 05:41
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وزير الدفاع أصدر قراراً بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة
وزير الدفاع أصدر قراراً بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة

أصدر وزير الدفاع الوطني موريس سليم قراراً حمل الرقم ١٧٣٨/ود يتعلّق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة.

وجاء في القرار:
"المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، اعتباراً من ٢٠٢٣/١٢/٢٨ الساعة صفر وحتى إشعار آخر.
المادة الثانية: يُستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:
أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية (النموذج البنفسجي)
ب - تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية (النموذج البرتقالي)
ج- تراخيص حمل الأسلحة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وبخاصة الملاحقة القضائية.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في وسائل الاعلام وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد واحالة المخالفين أمام القضاء العسكري".
وزير الدفاع أصدر قراراً بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة

محليات

موريس سليم

تراخيص حمل الأسلحة

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