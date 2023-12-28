وأكّد المطران الحاج أنّ وجوده في الأراضي المقدسة بصفته يمثل الفاتيكان والكنيسة، "المخولتين إبداء مشورتيهما بما يجب وما لا يجب عليه القيام به"، وتوقف عند "حريّة التصرّف المطلقة التي يتمتع بها في ظل إطاعته تعاليم وارشادات قداسة البابا فرنسيس وغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي"، مؤكداً "عدم تلبيته الدعوة السنوية التي يوجهها المسؤولون الإسرائيليون لمعايدة ممثلي الكنائس في الأراضي المقدسة".وأوضح أنّ البطاركة والأساقفة الذين لبوا الدعوة، "حملوا قضيتهم إلى المسؤولين الذين التقوهم، واستنكروا بوضوح الأعمال العسكرية التي تحصل في فلسطين".