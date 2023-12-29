قاووق: المقاومة جهزت كل المفاجآت للعدو وكل إستهداف للمدنيين سيكون له عقاب

شدد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق على أن "كل اعتداء على المدنيين لن يمر دون رد بالأشد والأقسى، وكل استهداف للمنازل سيكون له عقاب، وكل استهداف للعمق سيكون له حساب، ولن يمر اعتداء واستهداف على المدنيين دون الرد السريع والشديد، وهذا ما فعلته المقاومة بالرد على مجزرة بنت جبيل، حيث قصفت كريات شمونة وأعلنت عن ذلك، في رسالة ميدانية نارية للعدو، أننا نعتبر استهداف المدنيين خط أحمر لا نسمح بتجاوزه، وإن عدتم عدنا بما هو أشد وأقوى بإذن الله".