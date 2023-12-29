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محليات

بيان لوزارة الطاقة حول "صيانة التلفريك": لن نسمح بالإصطياد في المياه العكرة

2023-12-29 | 07:21
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بيان لوزارة الطاقة حول &quot;صيانة التلفريك&quot;: لن نسمح بالإصطياد في المياه العكرة
بيان لوزارة الطاقة حول "صيانة التلفريك": لن نسمح بالإصطياد في المياه العكرة


أكدت وزارة الطاقة والمياه في بيان توضيحي صدر عن مكتبها الاعلامي ان "صيانة التلفريك" يحصل من قبل الشركة المشغلة بشكل دوري وتجريه كبريات الشركات المتخصصة الاجنبية والمحلية وعلى أساسه تحصل على التأمين اللازم والضروري وهذا ما حصل بالفعل وتزود بعد ذلك مديرية الاستثمار في الوزارة بالتقارير ونتائجها كما ان فريقا من مديرية الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه قد كشف منذ أقل من شهرين على الموقع وتأكد من حصول الصيانة اللازمة بعد تزويده بالتقارير المطلوبة من قبل الامتياز او الشركة المشغلة التي ينتهي عقدها في ال2026 .

واذ تأسف الوزارة لما حصل بالامس مع المواطنين الذين علقوا في التلفريك، تشكر الجهات الامنية وكافة الذين ساعدوا في عمليات انقاذ المواطنين الذين سلموا جميعا. وهي تتمنى الا تتكرر  هكذا حوادث .
اما بالنسبة الى من يريد نقل هذا المعلم الى وزارة اخرى،  فهذا يحتاج الى قانون في مجلس النواب وتقول فقط : "يكفي مزايدات اعلامية لا جدوى منها سوى اثارة الفتن".
وختم البيان بتأكيد الوزارة انه "اذا تبين وجود اي تقصير او اهمال من اي جهة بعد اجرائها التحقيقات اللازمة فهي لن تتوانى عن اتخاذ كل التدابير المطلوبة في ظل القوانين المرعية الاجراء لكنها في المقابل لن تسمح بالإصطياد في المياه العكرة والقاء التهم جزافا وزورا".

بيان لوزارة الطاقة حول "صيانة التلفريك": لن نسمح بالإصطياد في المياه العكرة

محليات

وزارة الطاقة

تلفريك جونية

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