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محليات

بري لـ"الجمهورية": رئيس الجمهورية ضرورة.. و"الرطل بدو رطلين"

2023-12-30 | 01:14
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بري لـ&quot;الجمهورية&quot;: رئيس الجمهورية ضرورة.. و&quot;الرطل بدو رطلين&quot;
بري لـ"الجمهورية": رئيس الجمهورية ضرورة.. و"الرطل بدو رطلين"


قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث لـ "الجمهورية"، إن "الصورة السوداوية في المنطقة الى جانب ضرورات الداخل اللبناني، تؤكّد الحاجة اكثر الى انتخاب رئيس للجمهورية"، رافضاً المقولة التي تروّج في بعض الاوساط بأنّ "البلد ماشي بلا رئيس جمهورية"، مضيفاً: "هذا حكي فاضي، رئيس الجمهورية ضرورة للبلد، ويجب أن يُنتخب في أسرع وقت".

وردّاً على سؤال عن ماهية التحرّك الذي سيقوم به حول الاستحقاق الرئاسي، أكد بري أن "ليس في جعبته أيّ مبادرة، لا حوارية ولا غير ذلك. فقط مشاورات للتأكيد للجميع على أنّ أقل الواجب والمسؤولية الوطنية على كلّ الأطراف في هذه المرحلة، هو إعادة تنظيم وتحصين وضعنا الداخلي بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية".
ويتابع الرئيس بري تطورات الوضع في الجنوب في ظلّ الاعتداءات الاسرائيلية المكثفة على المناطق اللبنانية والمدنيين في البلدات الآمنة، مؤكداً أنّ "المقاومة في مواجهتها للعدو في الجنوب، ومنذ اليوم الأول وحتى الآن، لم تحدّ عن قواعد الاشتباك فيما اسرائيل تتعمّد خرق هذه القواعد وتوسيع دائرة اعتداءاتها".
وحول ردّ المقاومة المتصاعد على هذه الاعتداءات: قال بري: "الرطل بدو رطلين".
وعندما يُسأل عمّا إذا كان ثمّة جهود خارجيّة تُبذل لخفض التصعيد، قال بري: "كلّ الناس تتواصل وتدعو الى التهدئة، فيما المطلوب أمر وحيد هو إلزام إسرائيل بوقف عدوانها". 
وسبق له أن قابل دعوات الموفدين الذين التقاهم الى تجنّب لبنان تصعيد المواجهات والانزلاق الى حرب واسعة مع "اسرائيل" بتأكيده أنّ "خطر التصعيد واندلاع حرب واسعة، ليس مصدره لبنان، بل أنّ مصدر الخطر الحقيقي هو اسرائيل".
بري لـ"الجمهورية": رئيس الجمهورية ضرورة.. و"الرطل بدو رطلين"

محليات

نبيه بري

الجمهورية

رئاسة الجمهورية

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