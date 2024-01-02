مراسلة #الجديد : المعلومات الاولية الامنية تشير الى ان مسيرة اسرائيلية معادية استهدفت في الضاحية الجنوبية شقة وسيارة لشخصية فلسطينية

مراسل #الجديد: الشاحنة التي استهدفتها مسيرة اسرائيلية معادية عند السابعة صباحاً في بستان للموز بمنطقة الزهراني هي عبارة عن براد للخضار وكانت فارغة وقد دمرت دون وقوع اصابات