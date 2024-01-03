هيئة ابناء العرقوب نددت بعملية اغتيال الشيح العاروري : الإعتداء على السيادة اللبنانية محاولة من قبل قادة الإحتلال للهروب إلى الأمام بعد العجز عن تحقيق أي إنجاز في غزة

هيئة ابناء العرقوب نددت بعملية اغتيال الشيح العاروري : الإعتداء على السيادة اللبنانية محاولة من قبل قادة الإحتلال للهروب إلى الأمام بعد العجز عن تحقيق أي إنجاز في غزة