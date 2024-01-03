"اليونيفيل" لـ "الوكالة الوطنية" عن اغتيال العاروري: نشعر بقلق عميق إزاء أي احتمال للتصعيد قد يكون له عواقب مدمرة
"اليونيفيل" لـ "الوكالة الوطنية" عن اغتيال العاروري: نشعر بقلق عميق إزاء أي احتمال للتصعيد قد يكون له عواقب مدمرة
قالت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ"اليونيفيل" كانديس ارديل في حديث لـ "الوكالة الوطنية للإعلام" عن الوضع على الخط الأزرق بعد اغتيال قوات الاحتلال للقيادي في حركة حماس صالح العاروري بغارة استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية : "نشعر بقلق عميق إزاء أي احتمال للتصعيد قد يكون له عواقب مدمرة على الناس على جانبي الخط الأزرق. نواصل مناشدة جميع الأطراف وقف إطلاق النار، وكذلك نناشد أي محاورين يتمتعون بالنفوذ أن يحثّوا على ضبط النفس".