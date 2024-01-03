"اليونيفيل" لـ "الوكالة الوطنية" عن اغتيال العاروري: نشعر بقلق عميق إزاء أي احتمال للتصعيد قد يكون له عواقب مدمرة

"اليونيفيل" لـ "الوكالة الوطنية" عن اغتيال العاروري: نشعر بقلق عميق إزاء أي احتمال للتصعيد قد يكون له عواقب مدمرة