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محليات

"في يوم أمني نُفّذ في طرابلس".. 8 مطلوبين للقضاء أوقفتهم شعبة المعلومات

2024-01-03 | 04:06
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&quot;في يوم أمني نُفّذ في طرابلس&quot;.. 8 مطلوبين للقضاء أوقفتهم شعبة المعلومات
"في يوم أمني نُفّذ في طرابلس".. 8 مطلوبين للقضاء أوقفتهم شعبة المعلومات

صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم حفاظاً على الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية وبخاصةٍ في محافظة الشمال، أعطيت الأوامر إلى قطعات شعبة المعلومات المختصّة لتكثيف دوريّاتها في مدينة طرابلس، والعمل على توقيف المطلوبين، والمشتبه بهم بكافة أنواع الجرائم.
بتاريخ ۲۹- ۱۲- ۲۰۲۳، وبنتيجة عمليات المراقبة التي قامت بها الشّعبة، تمكّنت من توقيف ثمانية مشتبه بهم، على الشكل التالي:
-  م. ك. (مواليد عام ۲۰۰۰ فلسطيني) أوقف في محلّة البدّاوي، بحقّه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم إشكال وإطلاق نار
- ي. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۰، مكتوم القيد) أوقف في محلّة ساحة النور على متن دراجة آلية لون أزرق من دون لوحات، تم ضبطها. كذلك، ضبط بحوزته كميّة من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون، ودفتر ورق لف، وهاتف خلوي.
- ص. م. (من مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني) أوقف في محلّة باب الرمل، بحقّه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم إطلاق نار، وضُبط بحوزته مسدّس حربي وممشط وطلقتان صالحتان للاستعمال.
- م. م. (من مواليد عام ۱۹۸٤، لبناني) أوقف في محلّة القبّة، بحقّه مذكّرة توقيف بجرم سرقة. - - ف. ر. (من مواليد عام ۱۹۹۸، لبناني) أوقف في محلّة جبل محسن، بحقّه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم اعتراض عمل دورية لقوى الأمن الداخلي، وخلاصة حكم بجرم إقلاق راحة.
- م. أ. (من مواليد عام ١٩٦٨، لبناني) أوقف في محلّة جبل محسن وهو بحالة السّكر الظّاهر.
 -ع. ص. (من مواليد عام ۱۹۸٥ لبناني) أوقف في محلّة جبل محسن وهو بحالة السّكر الظّاهر.
- ف. خ. (من مواليد عام ١٩٦٧، لبناني) أوقف في محلّة التبّانة، بحقّه مذكّرة توقيف بجرم أسلحة حربيّة، وضبط بحوزته بندقيّة حربيّة نوع كلاشينكوف مع ثمانيّة مماشط و۲۳۹ طلقة صالحة للاستعمال.
 أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المراجع المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".
"في يوم أمني نُفّذ في طرابلس".. 8 مطلوبين للقضاء أوقفتهم شعبة المعلومات

محليات

شعبة المعلومات

قوى الأمن الدّاخلي

طرابلس

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