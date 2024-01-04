حزب الله نعى اربعة شهداء

حزب الله نعى اربعة شهداء

اصدر حزب الله سلسلة بيانات جاء فيها : " بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد إبراهيم عفيف فحص "السيد أيمن" من بلدة جبشيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."



"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين هادي يزبك "ذو الفقار" من بلدة الناقورة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."



"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد هادي علي رضا "ذو الفقار" من بلدة تفاحتا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."