حزب الله : استهدفنا ‌‌‌عند الساعة 11:00 من قبل ظهر اليوم نقطة ‏الجرداح بالأسلحة المناسبة وحقّقنا فيها إصابات مباشرة

حزب الله : استهدفنا ‌‌‌عند الساعة 11:00 من قبل ظهر اليوم نقطة ‏الجرداح بالأسلحة المناسبة وحقّقنا فيها إصابات مباشرة.