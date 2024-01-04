حركة أمل تدين الإعتداء الذي استهدف مدينة كرمان في ايران

بيان طارئ صادر عن المكتب السياسي لحركة أملأدانت حركة امل في بيان صادر عن مكتبها السياسي الإعتداء الإرهابي الذي استهدف مدينة كرمان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي أدى الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين.وجاء في نص البيان:مجدداً في سياق متزامن بين إستمرار إرهاب الدولة المنظم لآلة القتل والإبادة الصهيونية للمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية في فلسطين المحتلة، يضرب الوجه الآخر لهذا الإرهاب الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال التفجيرين الإرهابيين اللذين إستهدفا المدنيين والآمنين في مدينة كرمان.إن حركة أمل بالقدر الذي تدين فيه هذه الجريمة الارهابية النكراء، هي على نفس القدر من الثقة أن الجمهورية الاسلامية الايرانية قيادةً وشعباً وثورة ماضون في مسيرة التقدم والمنعة والإقتدار .إن حركة امل اذ تتقدم من قائد الثورة الاسلامية الايرانية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي ومن الشعب الإيراني بأحر التعازي، سائلين المولى العزيز القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.