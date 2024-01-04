حكم قضائي بعدم أهلية ميشال المرّ لرئاسة مجلس إدارة MTV أو عضويته





خسر السيد ميشال غبريال المرّ عضويته في مجلس إدارة شركة MTV وبالتالي رئاسة هذا المجلس بموجب حكم قضائي صدر أمس عن المحكمة الابتدائية التجارية في المتن.



وجاء في الحكم حرفياً: "عدم أهلية ميشال المر لتولي عضوية في مجلس إدارة الشركة المدعى عليها، وبالتالي إسقاطه من عضوية ورئاسة مجلس إدارتها".



وقد جاء حكم القضاء بعدم أهلية ميشال المر لتولي رئاسة مجلس إدارة الشركة، أو عضويته، نتيجة لكونه مداناً في حكم مبرم من الدولة اللبنانية بجرائم تهرب ضريبي وإخفاء سجلات وقيود مزيفة والتذرع بوسائل الغش والاحتيال والتخابر غير الشرعي وإستمداد الهاتف.



ويظهر جلِياً من حكم المحكمة أن الدعاوى والشائعات الكاذبة التي أطلقها ميشال المر في حق أشقائه هي مجرّد إفتراءات وغير مبنية على أي أساس قانوني أو واقعي .