الصحافي غسان ريفي لـ الجديد: في ظل ما يحصل في لبنان وخطاب نصرالله فالبلد على موعد مع زيارة 5 موفدين 3 منهم تحت عنوان "لا للحرب" و 2 لتحريك الملف الرئاسي