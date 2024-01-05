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محليات

قوى الأمن الدّاخلي: إنخفاض كبير بأهم الجرائم المرتكبة خلال العام 2023

2024-01-05 | 06:59
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قوى الأمن الدّاخلي: إنخفاض كبير بأهم الجرائم المرتكبة خلال العام 2023
قوى الأمن الدّاخلي: إنخفاض كبير بأهم الجرائم المرتكبة خلال العام 2023



صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

"تُعمّم المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي جدولًا إحصائيًّا حول بعض الجرائم الهامّة (قتل، سلب، سرقة سيارات، سرقة موصوفة، نشل...) المرتكبة خلال العام 2023 بحيث يوضح تراجعًا ملحوظًا مقارنةً مع عام 2022، كما جرى توقيف /12،299/ شخصًا خلال العام المنصرم.
حيث جاءت النّتائج على الشّكل التّالي:
 
وتؤكّد هذه المديريّة العامّة أنّه على الرّغم من الظّروف الصّعبة التي يمر فيها لبنان، فإنَّ عناصرها على أهبّة الاستعداد للقيام بواجباتهم الأمنيّة لتأمين حماية اللّبنانيين والمقيمين على مختلف الأراضي اللّبنانية، وذلك بالتّعاون والتّنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنيّة، وهي تدعوهم إلى التّحلي بروح المسؤولية من خلال التّعاون معها لجهة الإبلاغ عن الجرائم التي يشاهدونها على رقم الطوارئ /112/، وأن يحرصوا كلّ الحرص على تطبيق القوانين النّافذة واحترامها، فالأمن مسؤوليّة مشتركة".
 
قوى الأمن الدّاخلي: إنخفاض كبير بأهم الجرائم المرتكبة خلال العام 2023

محليات

قوى الأمن الدّاخلي

الجرائم

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