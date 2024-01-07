بالفيديو - مراسل الجديد: الطائرات الحربية تحلّق على علو منخفض في بلدة تبنين وتخرق جدار الصوت ما تسبب بتكسير زجاج العديد من نوافذ المنازل

مراسل الجديد: الطائرات الحربية تحلّق على علو منخفض في بلدة تبنين وتخرق جدار الصوت ما تسبب بتكسير زجاج العديد من نوافذ المنازل pic.twitter.com/mUFVcM1WXw
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 7, 2024
مراسل الجديد: الطائرات الحربية تحلّق على علو منخفض في بلدة تبنين وتخرق جدار الصوت ما تسبب بتكسير زجاج العديد من نوافذ المنازل pic.twitter.com/mUFVcM1WXw
بعد وصول رسائل على هواتف بعض المواطنين مفادها أنّ شركة طيران الشرق الأوسط تطلب من المسافرين التقيّد بإرشادات الأجهزة الأمنيّة، أوضحت مصادر أنّ الشركة لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص بعد تعطيل شاشات العرض في المطار، علمًا أنّ الشركة تُخطر ركابها عبر الإيميل أو sms بحال حدوث أي طارئ ولكنها لم تُرسل رسالة بهذا الخصوص الآن.
تفاجأ المسافرون في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، بعملية قرصنة للشاشات في صالات المطار، حيث ظهر عليها شعار "جنود الرب"، مرفق "برسالة لحزب الله".