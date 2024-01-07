بالفيديو - مراسل الجديد: الطائرات الحربية تحلّق على علو منخفض في بلدة تبنين وتخرق جدار الصوت ما تسبب بتكسير زجاج العديد من نوافذ المنازل

بعد وصول رسائل على هواتف بعض المواطنين مفادها أنّ شركة طيران الشرق الأوسط تطلب من المسافرين التقيّد بإرشادات الأجهزة الأمنيّة، أوضحت مصادر أنّ الشركة لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص بعد تعطيل شاشات العرض في المطار، علمًا أنّ الشركة تُخطر ركابها عبر الإيميل أو sms بحال حدوث أي طارئ ولكنها لم تُرسل رسالة بهذا الخصوص الآن.