حمية: تحديد ما إذا كان العدو الإسرائيلي هو المسؤول عن الخرق في المطار أم لا سيتبين خلال الأيام المقبلة

حمية: تحديد ما إذا كان العدو الإسرائيلي هو المسؤول عن الخرق في المطار أم لا سيتبين خلال الأيام المقبلة و لا توقيفات حتى اللحظة إثر الحادثة