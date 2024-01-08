حزب الله ينعى اول قائد منذ ٨ تشرين الاول .. "شهيد على طريق القدس"

اصدر حزب الله بياناً جاء فيه : "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل "الحاج جواد" من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."