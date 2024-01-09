الجمهورية: الملف الرئاسي بعيد عن مائدة الاولويات بظل التطورات جنوباً

حسمت مصادر واسعة الإطلاع لـصحيفة الجمهورية انّه على "الرغم من كلّ ما يقال حول أولويّة الملف الرئاسي، فليس في أفق هذا الملف ما يعوّل عليه لا من الداخل ولا من الخارج لتحريكه في اتجاه الحسم وانتخاب رئيس للجمهورية، حيث أنّ التطورات الحربية على حدود لبنان دفعت بهذا الملف مسافات بعيدة الى ما وراء الاحداث، وبالتالي ليس مطروحاً في هذه الفترة على مائدة الاولويات".