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محليات

هوكشتاين سمع كلاماً إسرائيلياً كبيراً... الأخبار تكشف معلومات من زيارة الأول إسرائيل

2024-01-10 | 01:49
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هوكشتاين سمع كلاماً إسرائيلياً كبيراً... الأخبار تكشف معلومات من زيارة الأول إسرائيل
هوكشتاين سمع كلاماً إسرائيلياً كبيراً... الأخبار تكشف معلومات من زيارة الأول إسرائيل

يصل المستشار الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت غداً الخميس في زيارة سريعة، يلتقي خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري.

وكشفت صحيفة "الاخبار" أن وبحسب المعلومات، هوكشتاين الذي زار اسرائيل يوم الخميس الماضي، التقى أمس في العاصمة الإيطالية نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بوصعب، الذي يتولّى التواصل بينه وبين الجهات اللبنانية الرسمية والسياسية. وقد أطلعه على نتائج زيارته ولقاءاته مع المسؤولين الإسرائيليين. وأبلغه أنه ينتظر الآن نتائج زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن لإسرائيل لأجل تحديد مسار عمله في المرحلة المقبلة.

وبرغم التكتم على الاتصالات الجارية، فإن المعطيات تشير الى أن الموفد الأميركي سمع كلاماً إسرائيلياً كبيراً حول الوضع في لبنان، وهو كلام يضعه المسؤولون في لبنان في إطار التهويل، وخصوصاً مع رجل يفترض أن يقود مفاوضات حول "اليوم التالي" لبنانياً. كما علم أن هوكشتين يعمل في ظل أجواء تقول بأن الإدارة الأميركية تنوي إلزام إسرائيل بالانتقال سريعاً الى "المرحلة التالية من عمليّتها العسكرية في غزة"، وأن الأميركيين يأملون بأن تكون هذه المرحلة "مدخلاً لوقف العمليات العسكرية الكبيرة، ما يسمح بوقف العمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية". وهو "يعتقد بأن ذلك سيسمح بانطلاقة مساعيه الهادفة الى إعادة تنظيم الاستقرار الأمني والعسكري والسياسي على الحدود الجنوبية للبنان، ما يسمح بالسير قدماً في مساعي إلزام الجانبين اللبناني والإسرائيلي بمندرجات القرار 1701، وإنهاء النزاع على النقاط البرية العالقة على الخط الأزرق". 

هوكشتاين سمع كلاماً إسرائيلياً كبيراً... الأخبار تكشف معلومات من زيارة الأول إسرائيل

محليات

آموس هوكشتاين

إسرائيل

لبنان

نبيه بري

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