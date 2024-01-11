قاسم هاشم من طهران: قضية فلسطين هي المبتدأ والخبر



أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم في كلمة القاها خلال مشاركة الوفد النيابي اللبناني والمؤلف من النائبين هاشم وحسن فضل الله خلال اجتماع لجنة فلسطين للجمعية البرلمانية الاسيوية المنعقدة في طهران، على ان "قضية فلسطين هي المبتدأ والخبر في رحلة الصراع مع العدو الصهيوني وعلى اساسها تتوسع الدائرة وتطول، وليس من الصدف ان يتوسع العدوان والاجرام اغتيالا وعدوانا وارهابا".

وجاء في كلمة النائب هاشم:"لأن فلسطين تجمعنا ها نحن نعود لنلتقي من جديد، فأي كلام في هذه الايام وبعد اكثر من ثلاثة اشهر ونيف على حرب الابادة لا يرتقي الى قيمة دماء وأشلاء اطفال غزة ونسائها وشيوخها، يبقى تحت خط الانسانية التي حطمت مفاهيمها وقوانينها الدولية آلة الحقد والاجرام الاسرائيلية التي تفوقت على النازية".

اضاف: "نأتي اليوم وقضية فلسطين المبتدأ والخبر وعلى اساسها تتوسع الدائرة وتطول، وليس من الصدف ان تتوسع دائرة العدوان والاجرام مع بداية العام اغتيالاً وعدواناً وارهاباً من سوريا الى بحر اليمن الى بيروت وضاحيتها والی کرمان وشهداؤها وصولاً الى العراق وقلب بغداد. انه مسلسل الاجرام امام عالم يدعي الحرية والديموقراطية ويقف متفرجاً وساكتاً على اجرام العدو الصهيوني وداعميه في كل ما يجري داخل فلسطين وخارجها في هذه المنطقة والعالم".

وقال: "نعم نأتي اليوم لمناقشة ما يفتح الابواب على ايجابيات بلداتنا وشعوبنا، وفي لحظة تشتعل فيها المنطقة ويأخذنا البحث والموقف الى التبصر والتقاط الانفاس امام فظاعة الاجرام الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ خمسة وسبعين عاماً حتى اليوم، فأمام الأرتكابات الاجرامية ومحاولة اشعال المنطقة خدمة للكيان الصهيوني، لم يعد جائزاً الصمت والسكوت ولم تعد هناك من اولوية فيها انصاف هذا الشعب الذي ينتظر العدالة والحق والانصاف منذ عقود ولم يزل وما اصراره على مواجهة ومقاومة العدوان بكل الوسائل المتاحة . لقد اصبح واضحاً ان ما رفع من وتيرة الهمجية والعدوان هو الدعم الذي يحظى به الكيان الصهيوني اميركياً واوروبياً وصلت حتى التخاذل آسيوياً عربياً واسلامياً".

تابع: "امام حرب الابادة الجماعية التي طاولت كل مناحي الحياة في غزة وفلسطين وامتدت الى دول المنطقة. ولم توفر وطني لبنان حيث لم يكتف العدو الاسرائيلي بإحتلاله لأرضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من الغجر وغيرها من اجزاء، فتمادی باستهدافه المدنيين اطفالاً ونساء وشيوخاً ورجالا" اشداء والاماكن السكنية وصولاً الى العاصمة وضاحيتها واغتياله قادة من المقاومة الفلسطينية فكل ما يرتكبه العدو الاسرائيلي بكل اشكاله والوانه يمثل الارهاب الدولي المنظم".

اضاف: "ما يحصل حتى اليوم يستلزم التعاطي مع هذا الكيان كدولة عنصرية ارهابية باتت تشكل خطراً على الانسانية جمعاء، لذلك فإن الضغط لوفق هذه الهمجية لن يكون بالتمني والبيان فلا بد من خطوات اساسية وهي: قطع العلاقات بكل اشكالها مع الكيان الصهيوني والغاء الاتفاقيات وعلى الاقل تجميدها اذا لم يكن متاحاً الغاؤها. الضغط بكل الامكانيات المتاحة لوقف اطلاق النار ووقف حرب الإبادة والزام الكيان لعدم تكرارها. التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في نضاله ومقاومته المشروعة بكل الوسائل المتاحة للدفاع عن حقه من اجل تحقيق الحلم بالعودة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

ختم: "نحن مدعوون الى التقاط فرصة الاستثمار على الايجابيات بين برلماناتنا ودولنا لتحقيق اطر التعاون والتضامن لتمتين العلاقات بين بلداننا والقرارات الجامدة، ولا بد من وضع التوجهات في اطار تنفيذي خصوصاً في المحطات والتطورات الطارئة والاساسية كما حاصل اليوم في الواقع الفلسطيني، فالمطلوب تفعيل العلاقات على كل المستويات البرلمانية والسياسية والاقتصادية والتضامن لتحقيق الغاية المرجوة ولتقرن القول بالفعل، لنستطيع ان نكون الرقم الصعب اذا اردنا ذلك".



