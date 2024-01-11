معلومات "الجديد": إشكال كبير بين أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت وعناصر من قيادة الفوج في اجتماع في الكرنتينا تخلله إعتداء مرافقي قائد الفوج على الأهالي بعد اعتراضهم على خطوة تكريم رئيس مجلس النواب