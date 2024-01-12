أمطار غزيرة خلال هذين اليومين... وتحذير من قوى الأمن

اعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي في بيان انه "وفقا للمعلومات المستقاة حول حالة الطقس، من المتوقّع في خلال هذين اليومين، هطول أمطار غزيرة خلال فترات قصيرة، ممّا قد يؤدّي إلى تَشَكُّل السّيول وانزلاقات وتجمّعات كبيرة للمياه على الطرقات."