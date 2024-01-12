"إسرائيل" تطلب من محكمة العدل الدولية إسقاط قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضدها

هيئة التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن واقعة على بعد 90 ميلا بحريا قبالة اليمن

هيئة التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن واقعة على بعد 90 ميلا بحريا قبالة اليمن