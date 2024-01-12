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معلومات الجديد: مواجهة مرتقبة يوم الثلثاء بين أمين سر قسم المعادلات ما قبل الجامعية آمل شعبان والموظف بوزارة التربية أنطوني باسيل أمام القاضي أسعد بيرم
معلومات الجديد: مواجهة مرتقبة يوم الثلثاء بين أمين سر قسم المعادلات ما قبل الجامعية آمل شعبان والموظف بوزارة التربية أنطوني باسيل أمام القاضي أسعد بيرم
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الصحافي في مركز صنعاء للدراسات مراد العريفي لـ هنا بيروت: الضربات الاميركية - البريطانية على اليمن رسالة بأنه يمكن ضرب المواقع الاستراتيجية للحوثي وهي رسالة تحذير
2024-01-12 | 08:41
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الصحافي في مركز صنعاء للدراسات مراد العريفي لـ هنا بيروت: الضربات الاميركية - البريطانية على اليمن رسالة بأنه يمكن ضرب المواقع الاستراتيجية للحوثي وهي رسالة تحذير
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