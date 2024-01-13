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محليات

جعجع لبري: مستعدون لحضور أي جلسة انتخاب رئاسيّة تدعو إليها بدورات متتالية وصولاً لانتخاب رئيس

2024-01-13 | 07:55
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جعجع لبري: مستعدون لحضور أي جلسة انتخاب رئاسيّة تدعو إليها بدورات متتالية وصولاً لانتخاب رئيس
جعجع لبري: مستعدون لحضور أي جلسة انتخاب رئاسيّة تدعو إليها بدورات متتالية وصولاً لانتخاب رئيس


كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على حسابه عبر منصة "إكس"، الآتي:

دولة الرئيس نبيه بري: نحن مستعدون لحضور أي جلسة انتخاب رئاسيّة تدعو إليها بدورات متتالية حتى الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن مع الحفاظ طبعًا على حقّ كلّ كتلة نيابية وكلّ نائب بالتصويت لمَن تراه ويراه مناسبا. وهذا ما كان يجب أن يحدث قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ولكن أن تأتي الأمور متأخرة أفضل من ألا تأتي أبدًا.
جعجع لبري: مستعدون لحضور أي جلسة انتخاب رئاسيّة تدعو إليها بدورات متتالية وصولاً لانتخاب رئيس

محليات

سمير جعجع

نبيه بري

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