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محليات

الحاج حسن: لا نقاش في ما يتعلق بلبنان قبل وقف العدوان على غزة

2024-01-15 | 02:45
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الحاج حسن: لا نقاش في ما يتعلق بلبنان قبل وقف العدوان على غزة
الحاج حسن: لا نقاش في ما يتعلق بلبنان قبل وقف العدوان على غزة

أكد رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن أن " عمليات المقاومة الإسلامية منذ اليوم الأول وحتى هذه الساعة متواصلة، وكل يوم تحقق إصابات دقيقة في مواقع العدو، وأبرزها في الأيام الأخيرة العمليات التي أتت ردا على اغتيال الشيخ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وعلى قاعدة صفد، ردا على اغتيال الشيخ صالح، وعلى اغتيال الحاج "جواد" وسام الطويل، وهما قاعدتان مهمتان، التلة الأولى هي قاعدة التحكم بالطيران في شمال الاحتلال الصهيوني، والإسرائيليون متفاجئون وإعلامهم لا يصدّق، وبعض الضباط القدامى يسألون عن كيفية معرفة حزب الله كل تلك المعلومات عن قاعدة الطيران، والثانية قاعدة قيادة المنطقة الشمالية في كيان العدو".

وأشار الحاج حسن خلال إحياء  أربعين الرقيب الشهيد في الجيش اللبناني عبدالكريم شحاده المقداد، في حسينية شمسطار، إلى أن "كل العمليات التي قامت بها المقاومة جاءت نصرة لأهل غزة، وإسنادا لمقاومتها الباسلة و الشريفة. بعض العمليات جاءت ردا في البداي  على قتل المدنيين مسعفين وإعلاميين وغيرهم وشهيد الجيش اللبناني، ومرة استجابة لنداء يا مريم، وبعض العمليات الأخيرة ردا على اغتيال الشيخ العاروري والشهيد جواد الحاج وسام الطويل، ولقد أحدثت عمليات المقاومة في كيان العدو أثرا كبيرا، والدليل كثرة الضغوط وكثرة المبادرات وكثرة الوسطاء، وجوابنا كان واحدا، لا نقاش في ما يتعلق بلبنان قبل وقف العدوان على غزة، وتهديدات العدو لا تؤتي ثمارها معنا". 

ورأى أن "ما حصل في المئة يوم التي مضت في لبنان والعراق واليمن و غزة هو اغتيالات، تهديدات، قصف. في غزة يوجد حرب كبيرة، وفي لبنان حرب، وفي اليمن  والعراق حرب، ولكل ساحة مقوماتها وتفاصيلها وحجمها". 

تابع: "إلى الأعداء نقول: إن تهديداتكم لم تخفنا يوما، ولا تخيفنا اليوم، ولن تخيفنا غدا، ولن تردعنا، ولن تربكنا، بل على العكس، أيها الأعداء أنتم المذعورون في كل الساحات. اغتلتم السيد عباس الموسوي فتقدمت المقاومة سنوات إلى الأمام، اغتلتم قيادات المقاومة في فلسطين من الثمانينات إلى اليوم، فتقدمت المقاومة في فلسطين إلى الأمام. وفي اليمن اغتلتم السيد حسين الحوثي فتقدمت المقاومة إلى الأمام، وفي العراق وسوريا كذلك. في الجمهورية الإسلامية سنة 1979 و 1980 اغتلتم عددا كبيرا من قادة الثورة، وأصبحت لدينا اليوم جمهورية إسلامية شامخة، وهذا الذي تغير في المنطقة". 

وقال: "إذا لم يعلم الأميركي والبريطاني وحلفاؤهما ما تغير في المنطقة فنقول لهم بكل صراحة ان الذي تغير في المنطقة هما شيئان، واحد عندنا والآخر عندكم.  الذي تغير لدينا أننا أصبحنا أمة مقاومة في لبنان وسوريا واليمن والعراق والدول العربية والإسلامية، هناك أمة مقاومة وشعوب مقاومة، هناك طوفان بشري مقاوم، ويوجد مقاومات مصممة ومقتدرة في محور المقاومة، تخطط وتفكر، ولديها من العلوم، نحن نركز على العلوم الدينية ومتدينون، لكن لدينا من علوم العصر الكثير الكثير. الذي تغير أن هذه المقاومة لا تساوم، ولدينا مقاومة لديها رؤية استراتيجية  وتريد نتائج استراتيجية، ولا نخفي أن هدفنا الاستراتيجي زوال إسرائيل من الوجود وليس الهدف شعارًا و لا نخفي ذلك".

تابع: "في لبنان المقاومة إسلامية لبنانية وهناك فصائل أخرى، في العراق المقاومة عراقية، في سوريا المقاومة سورية، في اليمن المقاومة يمنية، وفي فلسطين المقاومة فلسطينية. كل مقاومة لديها قرارها. أنتم في الإعلام تقولون وكلاء إيران وأتباعها، نحن لسنا وكلاء ولسنا أتباعًا، نحن أحرار وأسياد وحلفاء. الذي تغير أنكم طبّعتم  مع دول عربية عدة، لكن مقابل الدول التي طبّعتم معها هناك دول ترفض التطبيع وترفض الاعتراف بإسرائيل، وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا واليمن، وهي دول مقاومة، فضلا عن أن لديها شعوبًا مقاومة. من جانبكم ما الذي تغير؟ الذي تغير سقوطكم الحضاري والثقافي والفكري في حرب غزة، وانكشف زيفكم ونفاقكم وكلامكم عن حقوق  الإنسان والأطفال والنساء وحريتهم. يهمكم في إيران امرأة واحدة ولا يهمكم في فلسطين 10 آلاف وربما 15 ألف امرأة وطفل قضوا شهداء، لم يحرك ذلك ضمائركم لأنكم بلا ضمائر. لقد سقطتم وسقط معظم الغرب في غزة، في حين نجح في الامتحان الأخلاقي من الغرب الذين  اعترضوا من سياسيين وإعلاميين ونخب ومواطنين، وهم يشكلون نسبة معينة من المجتمعات الغربية والدولية، أما أنتم أيها الذين تدعمون الإجرام الصهيوني والعدوان على غزة، فقد سقطتم و لن تستطيعوا أن تخفوا عاركم مع كل طفل وكل امرأة في غزة".

ختم : "المقاومة في غزة ولبنان وفي كل محور المقاومة ماضية في القتال، وإن شاء الله سيكتب لها النصر. في الضفة الشاباك يرفع تقريرا لنتانياهو أن الضفة على شفير انفجار كبير، المقاومة في الضفة في تصاعد، وكل محور المقاومة سيكمل إسناد غزة ودعمها، ولن تفيد التهديدات و لا الاغتيالات ولا كل أنواع الترهيب. وهذا موقف في عقيدتنا أساسي، وفي مبادئنا ثابت، وفيه مصلحة وطنية أكيدة لكل أوطاننا".

الحاج حسن: لا نقاش في ما يتعلق بلبنان قبل وقف العدوان على غزة

محليات

حزب الله

الحاج حسن

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