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محليات

بالصورة- أحد أخطر الرؤوس المدبّرة لعصابات سرقة وسلب "مقاهي الإكسبرس" ومواطنين في قبضة المعلومات ... هل وقعتم ضحية اعماله ؟

2024-01-15 | 03:21
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بالصورة- أحد أخطر الرؤوس المدبّرة لعصابات سرقة وسلب &quot;مقاهي الإكسبرس&quot; ومواطنين في قبضة المعلومات ... هل وقعتم ضحية اعماله ؟
بالصورة- أحد أخطر الرؤوس المدبّرة لعصابات سرقة وسلب "مقاهي الإكسبرس" ومواطنين في قبضة المعلومات ... هل وقعتم ضحية اعماله ؟

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بيان انه "في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحدّ من مختلف الجرائم في كلّ المناطق اللبنانية، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سلب بقوّة السّلاح، وبخاصةٍ سلب دراجات آلية، وما يرافقها من إطلاق نار على الضّحايا أو في الهواء خلال تنفيذ هذه العمليات، ضمن العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان.

على الأثر، تمكّنت شعبة المعلومات نتيجةً لمتابعتها هذا الملف، وبتواريخ مختلفة، من توقيف عدّة عصابات، مترابطة فيما بينها، تنفّذ هذا النوع من العمليات. ومن خلال التّحقيقات مع الموقوفين ومقاطعة المعلومات الاستعلامية، تبيّن أن الرأس المدبّر لتلك العصابات، يُدعى: س. ك. (مواليد عام 2000، قيد الدّرس)
من أصحاب السّوابق الجرمية بقضايا ضرب وايذاء، وهو من الأشخاص الخطرين ومسلّح بصورة مستمرّة."

واضاف البيان انه "بناءً عليه، أعطيت الأوامر لتكثيف الاستقصاءات والتحريّات لتحديد مكان تواجده وتوقيفه.

بتاريخ 8-1-2024، ومن خلال المتابعة الدقيقة، توصّلت القطعات المختصّة في الشّعبة إلى تحديد مكانه في محلّة صبرا، حيث نفّذت دوريّاتها عملية خاطفة أدّت إلى توقيفه، رغم محاولته الفرار ومقاومة العناصر الذين تمكّنوا من السّيطرة عليه وتكبيله.
 
بالتحقيق معه، اعترف انه منذ حوالى عام ونصف العام، بدأ بتنفيذ عمليات سرقة بواسطة الكسر والخلع، بالاشتراك مع آخرين، من داخل " مقاهي الإكسبرس" من مناطق: جونية والمتن والنّاعمة وخلدة وصولا إلى محيط صيدا، وذلك على متن سيارة نوع "هوندا CRV" لون فضي، وقيامهم ببيع المسروقات. وأنّه تابع نشاطه الإجرامي، بالاشتراك مع عدّة عصابات، في مجال سلب الدراجات الآلية، وأقدموا على سلب أكثر من /100/ دراجة من أنواع مختلفة. إضافةً إلى اعترافه بقيامهم بعمليات سلب مواطنين ضمن مناطق: خلدة - السّعديات - الجيّه - كوستا برافا - أوتوستراد الأسد / طريق المطار- وسط بيروت (منطقة الواجهة البحرية) - ساحة الشّهداء - الأشرفية - الدّورة - ضبيّه - محيط نهر الكلب. وكانوا يتجوّلون كعصابة منظّمة على أكثر من /5/ دراجات آلية ويقتربون من الدراجة أو الشخص الذي يريدون سلبه، ويقومون بإخافته من خلال شهر مسدسات حربيّة باتجاهه ثم يسلبونه. كما أفاد أنه أقدم في عدّة مرّات على إطلاق النّار في الهواء خلال تنفيذه عمليات سرقة وسلب، واعترف بتعاطيه المخدّرات.

لذلك، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، صورة الموقوف، بناءً على إشارة القضاء المختص، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، التّوجه الى فرع معلومات جبل لبنان، الكائن في محلّة جسر الباشا، أو الاتّصال على الرقم 513732-01 تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة".
 
 
بالصورة- أحد أخطر الرؤوس المدبّرة لعصابات سرقة وسلب "مقاهي الإكسبرس" ومواطنين في قبضة المعلومات ... هل وقعتم ضحية اعماله ؟

محليات

قوى الامن

عصابات سلب

منطقة صبرا

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