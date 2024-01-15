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محليات

ميقاتي التقى لجنة ادارة الكوارث والازمات لمتابعة الفيضانات الأخيرة واتخاذ القرارات المناسبة

2024-01-15 | 07:24
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ميقاتي التقى لجنة ادارة الكوارث والازمات لمتابعة الفيضانات الأخيرة واتخاذ القرارات المناسبة
ميقاتي التقى لجنة ادارة الكوارث والازمات لمتابعة الفيضانات الأخيرة واتخاذ القرارات المناسبة


إجتمع  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير البيئة ناصر ياسين والامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى والامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد الخير في السرايا اليوم، حيث تم عرض نتائج المسح الاولي لاضرار العاصفة الأخيرة. 
وفي خلال الاجتماع طلب الرئيس ميقاتي من "لجنة ادارة الكوارث والازمات" الاجتماع ومتابعة الفيضانات الأخيرة واتخاذ القرارات المناسبة في ما يتعلق باحالة كل التعديات الحاصلة على مجاري الانهر على القضاء المختص، والعمل على تأمين استمرارية فتح الطرق الرئيسية ومتابعة الاجراءات المتعلقة بسلامة المواطنين بعد العاصفة.

إجتماع اللجنة
على أثر ذلك ، إجتمعت اللجنة صباح اليوم واصدرت التوصيات الاتية تمهيدا لرفعها الى رئيس الحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة.
وجاء في التوصيات:
- تكليف الجيش والهيئة العليا للاغاثة مسح الاضرار وتقييمها بالتعاون مع البلديات والادارات المعنية. 
- رفع الضرر واصلاح وتأهيل البنية التحتية المتضررة بفعل العاصفة والفيضانات، خاصة لجهة معالجة الانهيارات ورفع "الزحلات" على شبكة الطرق حرصا على السلامة العامة وتأمين المواصلات. 
- التشدد في قمع  المخالفات على الاملاك النهرية والطلب من القضاء ملاحقة أصحاب التعديات ومن وزارة الداخلية والبلديات إزالتها، والطلب من الادارات والبلديات التأكد من الالتزام بقانون المياه وقانون حماية البيئة. 
- تحسين قدرات فرق الاستجابة في المديرية العامة للدفاع المدني وافواج الاطفاء، وصرف الاعتمادات اللازمة لذلك. 
- العمل مع المجلس الوطني للبحوث العلمية على تفعيل  نظام الانذار المبكر للفيضانات وإصدار نشراته عبر منصة المجلس والاعلام. 
ميقاتي التقى لجنة ادارة الكوارث والازمات لمتابعة الفيضانات الأخيرة واتخاذ القرارات المناسبة

محليات

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