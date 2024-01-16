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معلومات الجديد: استأنف المدّعي العام المالي علي ابراهيم قرار اخلاء سبيل أمل شعبان وبات الملف عند الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو
بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفيرة الاميركية الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون
بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفيرة الاميركية الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون
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إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في مسكاف عام في إصبع الجليل عند الحدود اللبنانية
2024-01-16 | 05:12
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إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في مسكاف عام في إصبع الجليل عند الحدود اللبنانية
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