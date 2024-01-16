ميقاتي: المركزي يدرس توحيد سعر صرف العملة

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أن "الحكومة بصدد دراسة قانون يتعلق باسترداد الودائع، والأفضلية لصغار المودعين، الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار، ولن يكون مجحفاً بحقهم كما تردد في الأوساط اللبنانية في الأسابيع الماضية"، مشدداً على أن "قانون استرداد الودائع سننتهي من اعداده بـ"أسرع وقت".

