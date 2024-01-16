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محليات

سلسلة لقاءات لميقاتي على هامش "المنتدى الاقتصادي العالمي"

2024-01-16 | 08:40
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سلسلة لقاءات لميقاتي على هامش &quot;المنتدى الاقتصادي العالمي&quot;
سلسلة لقاءات لميقاتي على هامش "المنتدى الاقتصادي العالمي"

باشر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعد ظهر اليوم عقد سلسلة لقاءات خلال مشاركته في أعمال" المنتدى الاقتصادي العالمي" في دافوس في سويسرا.
وفي هذا السياق اجتمع رئيس الحكومة مع رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وتم البحث في الوضاع الراهنة في الاراضي الفلسطينية والمنطقة وانعكاسها على لبنان. كما تطرق البحث الى عمل "اللجنة الخماسية العربية والدولية " للمساعدة في دفع عملية انتخاب رئيس جديد للبنان قدما الى الأمام.

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نجيب ميقاتي

المنتدى الاقتصادي العالمي

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