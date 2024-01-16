بعد اجتماع مع الحلبي... محفوض: اعطاء مهلة ٤٨ ساعة للتوقيع على الاتفاق وإلا...

اعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي بعد اجتماع مع المؤسسات التربوية ونقابة المعلّمين انتهاء ، ان " جو الاجتماع كان إيجابيا بالكامل والكل كان متعاونا حرصا على استمرارية العام الدراسي وتلامذة لبنان وهناك إجماع على ضرورة إنصاف المعلمين الذين أمضوا سنوات عديدة في خدمة مدارسهم".