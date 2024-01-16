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محليات

بعد اجتماع مع الحلبي... محفوض: اعطاء مهلة ٤٨ ساعة للتوقيع على الاتفاق وإلا...

2024-01-16 | 10:43
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بعد اجتماع مع الحلبي... محفوض: اعطاء مهلة ٤٨ ساعة للتوقيع على الاتفاق وإلا...
بعد اجتماع مع الحلبي... محفوض: اعطاء مهلة ٤٨ ساعة للتوقيع على الاتفاق وإلا...

اعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي بعد اجتماع مع المؤسسات التربوية ونقابة المعلّمين انتهاء ، ان " جو الاجتماع كان إيجابيا بالكامل والكل كان متعاونا حرصا على استمرارية العام الدراسي وتلامذة لبنان وهناك إجماع على ضرورة إنصاف المعلمين الذين أمضوا سنوات عديدة في خدمة مدارسهم".

من جهته قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض: "لا إضراب غدا بل يوم تدريس عادي، واذا وقعنا الاتفاق خلال 48 ساعة فلن يكون هناك مشكلة وإلا نعود الى الجمعيات العمومية".
 
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نعمة محفوض

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