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محليات

ميقاتي عرض مع بوحبيب نتائج الاتصالات التي اجراها في دافوس

2024-01-18 | 07:08
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ميقاتي عرض مع بوحبيب نتائج الاتصالات التي اجراها في دافوس
ميقاتي عرض مع بوحبيب نتائج الاتصالات التي اجراها في دافوس

 
عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب نتائج الاتصالات التي اجراها في دافوس مع عدد من قادة الدول الاجنبية والدولية ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، حيث شرح رئيس الحكومة الاوضاع في جنوب لبنان في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة عليه اضافة الى المطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة.
وتطرق البحث بين رئيس الحكومة ووزير الخارجبة الى نتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي انعقد أمس والبيان الصادر عن الاجتماع.
وأكد رئيس الحكومة  الوقوف المطلق الى جانب اي دولة عربية ضد اي اعتداء تتعرض له. وقال : نحن نقف الى جانب العراق ضد القصف الايراني الدي تعرض له اقليم كردستان العراق.
واستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة كندا قي لبنان ستيفاني ماكولم التي أعلنت بعد اللقاء: تمنيت للرئيس ميقاتي سنة سعيدة، وتحدثنا عن مواضيع الساعة ومن بينها  وقف التصعيد،  والا نشهد تصاعدا للحرب، الاستحقاق الرئاسي والأوضاع الاقتصادية في لبنان.
وإستقبل رئيس الحكومة سفير الصين قي لبنان تشيان منجيان في حضور رئيس مجلس الإنماء والاعمار المهندس نبيل الجسر .
واعلن السفير منجيان بعد اللقاء:" تشرفت اليوم بزيارة دولة الرئيس ميقاتي واخبرته بأن الحكومة الصينية وافقت على تقديم هبة جديدة للبنان  لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لمراكز "أوجيرو". 
أضاف:"نهتم ونعتز بعلاقتنا الثنائية مع لبنان، وسندرس في المستقبل المزيد من المشاريع التي يمكن أن ننفذها في لبنان. 
وقال" إن قيمة هذه الهبة لا تزال قيد الدرس.
الجسر
واعلن رئيس مجلس الإنماء والاعمار المهندس الجسر أن هذا المشروع يؤمن تغطية كامل الطاقة الشمسية لنحو352 مركزا  ل" أوجيرو", وهي تقريبا  أكثر من نصف محطات أوجيرو في لبنان. ونحن نتحاور مع الجانب الصيني من أجل المراحل التالية، لتكملة المشاريع مع اوجيرو، والقيام بمشاريع  جديدة مع الدولة اللبنانية.

واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا  من "كتلة الاعتدال الوطني" ضم النواب السادة: وجيه البعريني، محمد سليمان، سجيع عطية،  واحمد رستم.
واعلن النائب سليمان بعد اللقاء : عرضنا  الأوضاع الراهنة، وأكدنا  ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، لأنه لم يعد في امكان المواطن اللبناني التحمل، كما تطرقنا الى ما خلفته الأمطار من أضرار في عكار، وطلبنا بإجراء مسح لهذه الأضرار وتقديم المساعدات للمزارعين الذين يجب الوقوف الى جانبهم.
واستقبل الرئيس ميقاتي قائد الجيش العماد جوزف عون مع وفد من العائلة شكره على تعزيته بوفاة والدة قائد الجيش.
واستقبل الرئيس ميقاتي مستشار الأمن القومي ومدير جهاز المخابرات القبرصية تاسوس تزيونيس.
 
ميقاتي عرض مع بوحبيب نتائج الاتصالات التي اجراها في دافوس

محليات

ميفاتي

بو حبيب

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