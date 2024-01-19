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محليات

توقيف شخص يتذرّع بصرف مبلغ من المال ويسرق الضّحيّة ... التفاصيل على الرابط:

2024-01-19 | 05:24
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توقيف شخص يتذرّع بصرف مبلغ من المال ويسرق الضّحيّة ... التفاصيل على الرابط:
توقيف شخص يتذرّع بصرف مبلغ من المال ويسرق الضّحيّة ... التفاصيل على الرابط:

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي الى تحديد هويّته وتوقيفه ...

اعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي في بيان انه "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات السّرقة بطريقة احتياليّة، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليّات سرقة بطريقة احتياليّة تستهدف المواطنين وأصحاب المحال التّجاريّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة.

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت هذه الشّعبة الى تحديد هويّته، ويدعى: ق. خ. (من مواليد عام 1987، مكتوم القيد)"

واضاف البيان انه "بتاريخ 9-1-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في عرمون. وبتفتيشه ضبطت بحوزته كميّةً من حشيشة الكيف.

وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السّرقة بطريقة احتيالية طالت مواطنين وأصحاب محال تجاريّة في مناطق الجنوب، جبل لبنان، بيروت، بعلبك والشّمال، فكان يطلب تصريف مبلغٍ ماليٍّ، وأثناء ذلك يُقدم على سرقة جزءٍ من المبلغ من يد الضّحيّة.

وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص."

 

توقيف شخص يتذرّع بصرف مبلغ من المال ويسرق الضّحيّة ... التفاصيل على الرابط:

محليات

قوى الامن

عرمون

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