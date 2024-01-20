بالفيديو - شهيدان بغارة للاحتلال استهدفت سيارة على طريق البازورية

وافاد مراسل "الجديد" ان فرق الإسعاف عملت على نقل جثتين متفحمتين الى المستشفى بعد الغارة الإسرائيلية التي إستهدفت سيارة على طريق البازورية بإنتظار التعرف على هويتهما.
غارة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق البازورية - البرج الشمالي قرب #صور pic.twitter.com/oN1nn1S2Xz
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 20, 2024
وافاد مراسل "الجديد" ان فرق الإسعاف عملت على نقل جثتين متفحمتين الى المستشفى بعد الغارة الإسرائيلية التي إستهدفت سيارة على طريق البازورية بإنتظار التعرف على هويتهما.
غارة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق البازورية - البرج الشمالي قرب #صور pic.twitter.com/oN1nn1S2Xz
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