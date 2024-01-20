جنبلاط يتحدث عن طول أمد الحـر ب: مستعدون إذا حصل الأسوأ

قال الرئيس السابق لـ "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، خلال لقاء مع وكالة داخلية الحزب في عاليه، إن "الحرب التي إندلعت في غزة كما العدوان على الجنوب مستمرّ وقد تطول الحرب أكثر من سنة، ونعمل مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والمخلصين في البلد لتجنّب توسّع الحرب، وإذا حصل الأسوأ كما العام 2006 فنحن مستعدّون لاستقبال أهلنا".