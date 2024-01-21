طيران إستطلاعي وقنابل مضيئة.. الإحتلال يواصل إعتداءاته على الجنوب

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن المنطقة الواقعة في جنوب نهر الليطاني باتت جبهة مفتوحة يمارس العدو الاسرائيلي تعدياته بمختلف انواع الاسلحة واخرها كان استهداف سيارة على طريق بلدة البازورية ما ادى الى استشهاد اثنين وجرح اخر و الحاق اضرار جسيمة بشبكة الكهرباء وبالمزروعات.

وحتى صباح اليوم وطيلة الليل الفائت لم يغادر الطيران الاستطلاعي المعادي سماء قضاء صور وقضاء بنت جبيل حيث يحلق على مستوى منخفض جدا ما يهدد الاجسام المتحركة البشرية والالية.

وطيلة الليل الفائت، أطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

وقبيل منتصف الليل، اطلق العدو من مواقعه المشرفة على جبل اللبونة نيران اسلحته الرشاشة الثقيلة على الاحراج المتاخمة للخط الازرق الواقعة عند اطراف بلدتي علما الشعب والناقورة.