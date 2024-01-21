بالصور والفيديو - النفايات تخنق مجرى نهر الليطاني

أظهرت صور ومشاهد كميات ضخمة من النفايات تكدست على ضفاف نهر الليطاني بعدما ارتفع منسوب مياه اثر زيادة كمية المتساقطات من الامطار. وبحسب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني فإن زيادة تدفق نهر الليطاني أدى الى فيضانه في حوضه الاعلى (البقاع الاوسط والغربي) في عدة نقاط نتيجة التعديات على ضفافه والتي تخنق مجراه الطبيعي. واشارت المصلحة في بيان الى وجود مكبات نفايات عشوائية على ضفاف النهر تُرمى فيها مخلفات السكان والمطاعم واصحاب الملاحم، كما يوجد مكب عشوائي تابع لبلدة حوش الحريمة، وآخر تابع بلدية مشغرة، حيث باشرت الأخيرة بمعالجة المكب باشارة من الشرطة القضائية وتحت اشراف مصلحة نهر الليطاني على ان تنتهي عمليات المعالجة غدا الاثنين. كما قامت المصلحة بتنظيف مجرى النهر وردم النفايات في نقاط عدة.