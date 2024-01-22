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محليات

تيار المستقبل: رسالة الظلم بحق أمل شعبان وصلت ممهورة بتوقيع وزير التربية

2024-01-22 | 05:38
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تيار المستقبل: رسالة الظلم بحق أمل شعبان وصلت ممهورة بتوقيع وزير التربية
تيار المستقبل: رسالة الظلم بحق أمل شعبان وصلت ممهورة بتوقيع وزير التربية

اعلن "تيار المستقبل" في بيان له ان "رسالة الظلم" بحق أمل شعبان وصلت ممهورة بتوقيع وزير التربية عباس الحلبي، وبتغطية صريحة من مرجعيته السياسية، عبر القرارين اللذين صدرا اليوم بـإقصائها من موقعها كرئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سر لجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي."

اعلن "تيار المستقبل" في بيان له ان "رسالة الظلم" بحق أمل شعبان وصلت  ممهورة بتوقيع وزير التربية عباس الحلبي، وبتغطية صريحة من مرجعيته السياسية، عبر القرارين اللذين صدرا اليوم بـإقصائها من موقعها كرئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سر لجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي."

واضاف البيان: "خاب الظن بمعالي الوزير الذي ارتضى أن يكون مع مرجعيته السياسية، وللأسف، في موقع التشفي من أمل شعبان، وفي خانة طعن وزارة التربية وكل موظف نزية وشريف ومشهود له بالكفاءة فيها، وفي خدمة من أرادوا، منذ بداية تلفيق الاتهامات بحقها، النيل منها لإزاحتها من موقعها."

وتابع البيان: "معيب ما فعله معالي القاضي بحق الوزارة، وبحق المؤسسات، إذ بدل أن يعمل من موقعه على استعادة حق وكرامة موظفة تعرضت للتآمر وللاتهامات الباطلة، قدم نموذجاً يُندى له الجبين في كيفية جعل الموظفين الاوادم والشرفاء في الوزارة "كبش محرقة" صفقات ومقايضات وترضيات وطموحات وممارسات مذهبية، كي لا نقول أكثر."

واضاف : "نقول لمعالي القاضي بالظلم، ولمن عينه وزيراً للتربية على الظلم، لن يمر ما حصل مرور الكرام، وسيكون محط متابعة قانونية تحت سقف المؤسسات، لكن سيٌبنى على "رسالة الظلم" التي وصلت كل مقتضى، "وعلى الباغي تدور الدوائر!".

تيار المستقبل: رسالة الظلم بحق أمل شعبان وصلت ممهورة بتوقيع وزير التربية

محليات

تيار المستقبل

أمل شعبان

عباس الحلبي

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