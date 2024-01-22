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محليات

سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي .. كلاس : دقة الوضع الاقليمي والحرب تستلزم مواقف وطنية متوازنة

2024-01-22 | 06:33
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سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي .. كلاس : دقة الوضع الاقليمي والحرب تستلزم مواقف وطنية متوازنة
سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي .. كلاس : دقة الوضع الاقليمي والحرب تستلزم مواقف وطنية متوازنة

إجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الشباب والرياضة جورج كلاس قبل ظهر اليوم في السرايا.

وقال كلاس بعد الاجتماع: "إن دقة الوضع الاقليمي معطوفة على الحرب على غزة وجنوب لبنان، يستلزم مواقف وطنية متوازنة وثابتة وطنياً تتمثل بالواقعية السياسية التي تحكمها ثنائية العمل من أجل السلام ووقف الحرب والانتصار للحق، بالتوازي مع الاصرار على ضرورة اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع ما يمكن، حتى لا نضطر للتعايش قسراً مع الشغور الذي قد يتحول الى فراغ خطير يهدد كيانية لبنان".

وأضاف كلاس : "من ناحية ثانية، وخلال اللقاء، أجرى دولة الرئيس ميقاتي اتصالاً برئيس اتحاد كرة القدم هاشم حيدر وأكد له تشجيعه للفريق اللبناني الذي سيواجه اليوم منتخب طاجكستان للتأهل للدوري 16، وقد لاقى هذا الاتصال ترحيباً من الفريق اللبناني والإداريين. كما عرضنا موضوع تأهيل المنشآت الرياضية، وأخذت توجيهاته في ما  يتعلق بالزيارة التي سأقوم بها الى دبي للمشاركة في مؤتمر الحكومات الشبابية، كما تمنيت على دولته توجيه كلمة الى الشباب اللبناني الذين ينتظرون من دولته خطاباً مباشراً ووعدنا خيراً في هذا الشأن".

واستقبل ميقاتي النائب السابق العميد شامل روكز على رأس وفد من الضباط المتقاعدين، والتقى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وجرى عرض للأوضاع الامنية في البلاد.
كما استقبل رئيس الحكومة رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران وعرض معه شؤون الجامعة.
سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي .. كلاس : دقة الوضع الاقليمي والحرب تستلزم مواقف وطنية متوازنة

محليات

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